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В России "Индекс блинов" за год вырос на 3%

В России "Индекс блинов" за год вырос на 3%
Траты россиян на покупку набора основных продуктов для приготовления блинов за год выросли на 3%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленное для РИА Новости.

Аналитики рассчитали, сколько россияне с 1 по 9 марта потратили на набор ингредиентов для приготовления блинов на четверых. Для рецепта нужны молоко (500 миллилитров), яйца (2 штуки), стакан муки (200 грамм), масло подсолнечное (3 столовых ложки), сахар (1 столовая ложка), соль (1 щепотка).

"Средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 77,4 рубля, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2020 года", - подсчитали в компании.

В компании пояснили, что небольшой рост "индекса блинов" связан со снижением среднего чека покупки молока, который оказался ниже прошлогоднего уровня на 10%. При этом траты на банку варенья к блинам составили в среднем 126 рублей, на 2% превысив прошлогодний уровень. А на сгущенку – 98 рублей, что оказалось на 9% больше.

Россия

По материалам: ria.ru
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