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В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в глаза»

В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в глаза»Фото: Руслан Бальбек / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек назвал планируемое виртуальное заседание Совета безопасности ООН по Крыму с участием Украины «пылью в глаза». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот оно — истинное лицо так называемой западной демократии и свободы слова: поговорить о Крыме без крымчан <...> это пыль в глаза. Так что пусть там они выпячиваются друг перед другом, а приличным людям, как говорится, по другой дороге, на ту площадку, где говорят по факту и по делу», — заявил политик.

По словам Бальбека, «любой здравомыслящий человек» обратит внимание на площадку, где разговор ведется о полуострове с его жителями и где можно будет узнать, как в действительности живут крымчане, а также как решаются водная проблема и вопросы энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет неформальное виртуальное заседание по Крыму с участием Украины. Его название звучит как «Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины». Встречу собирают члены Совбеза: Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия, США и Франция.

Россия

По материалам: lenta.ru
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