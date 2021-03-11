В России ответили на заявление Киева о "ненужности" Донбасса

Алексей Вольцев

Российские политики оценили заявление министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Алексея Резникова, который назвал Донбасс ненужным Москве. Подробнее — в материале РИА Новости.

Ранее Резников заявил, что не верит, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР могут войти в состав России. По его мнению, для Москвы это экономически невыгодно. Кроме того, он назвал Донбасс разменной картой для России — якобы Москва хочет его отдать, но на своих условиях, а россияне не воспринимают население Донбасса как своих сограждан.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии НСН заявил, что в Киеве не могут понять, что многие украинцы не смирились с событиями 2014 года в стране, а также с политикой экс-президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

"Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик", — отметил сенатор.

По его мнению, в Киеве не слышат жителей Донбасса, не считают их за людей и придумывают законы, по которым будут репрессировать их в случае, если регион вернется под контроль украинских властей.