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В России подскочило число просроченных кредитов

В России подскочило число просроченных кредитовФото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

В России подскочила доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На конец января 2021 года их доля составила 23,5 процента против 17,8 процента годом ранее.

НБКИ указывает, что доля просрочки относительно невелика. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — прокомментировали в бюро.

В конце февраля в в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщали, что россияне стали хуже обслуживать банковские займы. Число должников с просроченными потребительскими кредитами за год взлетело на восемь процентов, достигнув 5,4 миллиона человек. Рост безработицы и падение доходов привели к тому, что в зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит.

Среди российских регионов с наименьшей просрочкой по кредитам называют Ненецкий автономный округ, Севастополь и ЯНАО. Наибольшая задолженность по займам зарегистрирована в Ингушетии и других республиках Северного Кавказа. В целом население заплатило российским банкам по процентам порядка 2,5 триллиона рублей за 2020 год.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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