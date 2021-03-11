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В Сибири и на Дальнем Востоке стартуют семинары по обучению независимых наблюдателей

В Сибири и на Дальнем Востоке стартуют семинары по обучению независимых наблюдателей

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" в рамках программы обучения общественных наблюдателей к выборам в Госдуму РФ проведет семинары в Красноярском и Краснодарском краях, Амурской области и Республике Саха (Якутия).

В семинарах примут участие представители соседних регионов, таких как Магаданская область и Чукотский автономный округ. Программа предусматривает проведение семинаров на базе региональных общественных палат, цель которых заключается в подготовке к предстоящим выборам независимых наблюдателей. Семинары проходят в том числе в формате деловой игры "Избирательный участок" с отработкой возможных кризисных ситуаций на избирательных участках и реакции наблюдателей на такие ситуации.

"Если раньше мы опирались в основном на теоретические, методические материалы, то здесь акцент сделан именно на тренинговой работе с разъяснением законодательной базы, а также существующей практики", — пояснила представитель якутской общественной палаты Лена Ефремова.

Председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская дала высокую оценку прошедшему в регионе семинару. "Опытные тренеры в лекционных и интерактивных формах разъяснили права, обязанности и гарантии наблюдателей в контексте последних нововведений, а также возможных случаев (в том числе и проблемных), с которыми наблюдатели могут столкнуться", — отметила она.

Масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. На данный момент проведено 42 обучающих семинара, в которых приняли участие представители 59 регионов страны. Всего предполагается обучить 460 преподавателей, которые к сентябрю 2021 года должны подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей по всей стране.

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По материалам: uposters.ru
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