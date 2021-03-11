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В Совфеде назвали симпатичной идею о переходе женщин на четырехдневку

В Совфеде назвали симпатичной идею о переходе женщин на четырехдневкуФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин понятной, но не крайне необходимой, пишет ТАСС.

Сенатор назвал инициативу симпатичной, потому что переход на четырехдневку помог бы женщинам облегчить и работу по специальности, и работу по дому. Однако этот вопрос требует серьезной проработки. «Если разделить женщин по специальностям, которые делятся на четырехдневную рабочую неделю и нет, как мы будем объясняться с остальными категориями?» — задался вопросом Рязанский.

По его мнению, в настоящее время, напротив, большое количество людей хотели бы трудиться больше обычного, потому что «все соскучились по работе». Как отметил Рязанский, предоставление права на четырехдневную рабочую неделю всем женщинам вне зависимости от их специальности потребует увеличения финансирования и создания дополнительных мощностей на рабочих местах.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Она объяснила свою инициативу тем, что у женщин большая нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть».

О переходе на четырехдневку вновь заговорили, несмотря на то, что в октябре прошлого года в Госдуме раскритиковали эту идею. Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев посчитал, что из-за этого могут возникнуть сложности в оплате труда.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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