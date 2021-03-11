Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Совфеде отреагировали на фразу министра культуры Крыма «** твою мать»

В Совфеде отреагировали на фразу министра культуры Крыма «** твою мать»

В Совфеде отреагировали на фразу министра культуры Крыма «** твою мать»Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма Арину Новосельскую, однако это не повод для увольнения, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 11 марта.

«Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», — отреагировал Цеков.

Ранее в четверг во время правительственного совещания по видеосвязи Новосельская выругалась матом, произнеся фразу «** твою мать». Ее возмутила неработающая техника. Позже она извинилась за свое поведение, добавив, что переживает из-за случившегося «больше всех».

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

В декабре 2020 года сообщалось, что начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский не заметил включенный микрофон и выругался матом на совещании с главой республики. Аксенов попросил чиновника отключить громкую связь.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В США увидели тайный смысл в визите Лаврова к саудовскому принцу
В США увидели тайный смысл в визите Лаврова к саудовскому принцу
В Турции открестились от вторжения в Армению и Грецию
В Турции открестились от вторжения в Армению и Грецию
Российские космонавты загерметизировали все трещины на МКС
Российские космонавты загерметизировали все трещины на МКС
"Орского маньяка" ищут в Москве
"Орского маньяка" ищут в Москве
Блогер сделал силиконовую грудь, проиграв спор брату. Последний тоже вставил импланты, чтобы его поддержать
Блогер сделал силиконовую грудь, проиграв спор брату. Последний тоже
«Не буду по своим принципам»: Татьяна Лютаева отказалась играть в продолжении «Гардемаринов...»
«Не буду по своим принципам»: Татьяна Лютаева отказалась играть в
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Билли Айлиш в Москве! Заметили на Кузнецком мосту
Билли Айлиш в Москве! Заметили на Кузнецком мосту
Доказательство того, что Фирсов специально спаивал Легкоступову: «Он проходил кодирование»
Доказательство того, что Фирсов специально спаивал Легкоступову: «Он
Бузова призналась в проблемах со здоровьем: «У меня не будет детей»
Бузова призналась в проблемах со здоровьем: «У меня не будет детей»
На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
На ТНТ рассказали, что будет с шоу Бузовой и Бородиной
Убийство 7-летней Маши Борисовой: тело задушенного ребенка подбросили спустя четверо суток
Убийство 7-летней Маши Борисовой: тело задушенного ребенка подбросили

Топ на сегодня

Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее роскошный особняк
Елена Малышева рассказала, почему не уезжает в США, где у нее

Еще по теме

Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»
Министр культуры Крыма объяснила свою ругань на совещании с Аксеновым
В Совфеде отреагировали на призыв украинского политика к захвату Крыма
Глава Крыма уволил министра ЖКХ