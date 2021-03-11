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В Турции поделились отношением к российскому Крыму

В Турции поделились отношением к российскому КрымуФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Турция не выступает за смену статуса Крыма и не имеет претензий к российскому государству по этому вопросу. Об этом в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином заявил бывший глава разведуправления при Генштабе вооруженных сил Турции Исмаил Хаккы Пекин.

По его словам, Турция видит Крым скорее частью Украины, однако не считает, что Россия обязательно должна его вернуть — в Анкаре нет жесткой политики по этому вопросу. Он отметил, что турецкое государство озабочено правами крымских татар в регионе, однако, по его мнению, их права не нарушаются.

«Если Турция хочет помогать крымским татарам, она должна сотрудничать с Россией, как раньше сотрудничала с Киевом, — так у нее будет в этом больше возможности», — подчеркнул Пекин, добавив, что Анкара не поддерживает никаких групп в Крыму и не ведет там никакой самостоятельной политики.

Хотя многие политики и другие деятели внутри страны призывают турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским, официальная позиция Турции по-прежнему совпадает с позицией союзников по НАТО. Так, в сентябре турецкий МИД обвинил власти России в угнетении и притеснении крымских татар.

В мире

По материалам: lenta.ru
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