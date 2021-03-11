В Волгоградской области совершенствуется система ранней помощи особенным детям

Анастасия Иванова

В 2020 году комплексную поддержку высококвалифицированных специалистов получили почти 2 тыс. детей. В эту работу включены 165 организаций системы здравоохранения, образования и социальной защиты. Эффективность межведомственного взаимодействия, а также вопросы обучения и поддержки родителей стали ключевыми темами семинаров-практикумов «Итоги работы служб ранней помощи в Волгоградской области», сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

Участниками профильных семинаров стали 130 специалистов, в числе которых дефектологи, логопеды, психологи, воспитатели и педагоги. Встречи проводились на базе Волгоградского областного центра психолого-медико-социального сопровождения (ППМС-центр), который является региональным ресурсным центром ранней помощи. Среди рассмотренных вопросов – межведомственное взаимодействие, внедрение современных технологий, усиление междисциплинарных и межведомственных связей, обучение родителей приемам и методам взаимодействия с ребенком.

В Волгоградской области службы ранней помощи действуют с 2018 года – за это время индивидуальная комплексная поддержка оказана 5 тыс. юным жителям региона и их семьям. В настоящий момент в учреждениях здравоохранения действует 79 служб ранней помощи, в образовательных организациях – 54, в сфере социальной защиты населения – 32.