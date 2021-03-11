В ВОЗ назвали главную ошибку в борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Главная ошибка стран в борьбе с пандемией коронавируса — полагаться только на вакцины. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», — подчеркнул он.

Язаревич призвал страны использовать все возможности и инструменты, включая высокотехнологичные, чтобы победить пандемию.

ВОЗ заявила о глобальной пандемии ровно год назад, 11 марта 2020 года. До этого, 30 января, организация объявила о чрезвычайной ситуации международного уровня.

Ранее 11 марта сообщалось, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович позитивно оценила динамику пандемии в России: по ее словам, ситуация за последнее время улучшилась.

За последние сутки в России выявили 9270 новых случаев коронавируса в 85 регионах — таких низких показателей не было с октября прошлого года. Общее число заражений с начала пандемии достигло 4 360 823. Суточный показатель выздоровлений составил 14 006, общий — 3 959 533.