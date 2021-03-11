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В Забайкальском крае пройдет традиционный Всебурятский диктант «Эрдэм-2021»

В Забайкальском крае пройдет традиционный Всебурятский диктант «Эрдэм-2021»

Всебурятский диктант «Эрдэм-2021» состоится в Забайкальском крае, к нему присоединятся не только забайкальцы, но и жители Республики Бурятия, городов России и других государств, где проживает бурятоязычное население, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Забайкальского края.

«Забайкальский край – многонациональный регион. Здесь дружно проживают более 120 национальностей. Важно беречь культуру, историю, письменность народов, ведь родной язык открывает мир во всем его многообразии, а проведение ежегодной образовательной акции, как Всебурятский диктант «Эрдэм», поможет привлечь внимание к вопросам сохранения бурятского языка, грамотности, а также популяризации письменного бурятского языка», – подчеркнула министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Мероприятие пройдет 13 марта. В Чите диктант начнется в 14:00 по местному времени в здании администрации городского округа «Город Чита» по адресу: улица Бутина, дом 39, второй этаж. В Агинском Бурятском округе диктант напишут на 62 площадках.

Принять участие в акции могут все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Возможно как очное участие, так и в  режиме онлайн.

Акция проходит ежегодно и организуется по аналогии с ежегодной просветительской акцией «Тотальный диктант». Участники акции пишут диктант в единый день и в единое время.

Общество

По материалам: edu.ru
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