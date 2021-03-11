Вау! Русская поклонница обнародовала реальную переписку с Джей-Хоупом

Влада Некрасова

Привет, АРМИ! Наступило время невероятных историй и рассуждений. Сегодня мы предложим вам подумать над тем, действительно ли сам Джей-Хоуп (J-Hope) общался с фанаткой из России или же это сделал очередной пранкер…

Владелица YouTube-канала «AriTube» поделилась письмом своей подписчицы Натальи, которая попросила совета у блогерши и ее аудитории. Дело в том, что однажды в direct зрительницы «AriTube» написал сам Хосок. Он сообщил ей, что рандомно выбрал ее аккаунт, чтобы пообщаться с подписчиками и выразить благодарность за то, что они так любят BTS. Наталья с осторожностью отнеслась к сообщению и попросила Джея доказать свою личность, прислав селфи прямо сейчас, на что Хоби отреагировал отрицательно. Он пояснил, что не может выполнить просьбу собеседницы, потому что у него есть некие ограничения в общении с АРМИ в связи с популярностью и предложил Наташе скачать мессенджер Hangouts, чтобы пообщаться там.

Зрительница «AriTube» отказалась от продолжения беседы, посчитав, что ее просто обманывают, но доля сомнения все же осталась. Возможно, это действительно был Джей-Хоуп, однако, теперь мы никогда об этом не узнаем…

Скриншот с YouTube-канала AriTubeСкриншот с YouTube-канала AriTube











