Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Вау! Русская поклонница обнародовала реальную переписку с Джей-Хоупом

Вау! Русская поклонница обнародовала реальную переписку с Джей-Хоупом

Вау! Русская поклонница обнародовала реальную переписку с Джей-Хоупом

Привет, АРМИ! Наступило время невероятных историй и рассуждений. Сегодня мы предложим вам подумать над тем, действительно ли сам Джей-Хоуп (J-Hope) общался с фанаткой из России или же это сделал очередной пранкер…

Владелица YouTube-канала «AriTube» поделилась письмом своей подписчицы Натальи, которая попросила совета у блогерши и ее аудитории. Дело в том, что однажды в direct зрительницы «AriTube» написал сам Хосок. Он сообщил ей, что рандомно выбрал ее аккаунт, чтобы пообщаться с подписчиками и выразить благодарность за то, что они так любят BTS. Наталья с осторожностью отнеслась к сообщению и попросила Джея доказать свою личность, прислав селфи прямо сейчас, на что Хоби отреагировал отрицательно. Он пояснил, что не может выполнить просьбу собеседницы, потому что у него есть некие ограничения в общении с АРМИ в связи с популярностью и предложил Наташе скачать мессенджер Hangouts, чтобы пообщаться там.


Зрительница «AriTube» отказалась от продолжения беседы, посчитав, что ее просто обманывают, но доля сомнения все же осталась. Возможно, это действительно был Джей-Хоуп, однако, теперь мы никогда об этом не узнаем…

Скриншот с YouTube-канала AriTube
Скриншот с YouTube-канала AriTube




Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Популярная тиктокерша Ваша Маруся с новой песней «Бойфренд»
Популярная тиктокерша Ваша Маруся с новой песней «Бойфренд»
Участник группы Марсель ушел из группы на неопределенный срок
Участник группы Марсель ушел из группы на неопределенный срок
Поздно! Во сколько лет Александр Ревва потерял девственность?
Поздно! Во сколько лет Александр Ревва потерял девственность?
Павел Прилучный похудел на 12 килограммов и живет с мамой
Павел Прилучный похудел на 12 килограммов и живет с мамой
Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг
Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
СМИ сообщили об обсуждении в ЕС новых санкций против России
Россиянин пережил 15 клинических смертей за одну ночь
Россиянин пережил 15 клинических смертей за одну ночь
Россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи
Россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи
Собянин оценил возможность полного перехода обучения на дистанционку
Собянин оценил возможность полного перехода обучения на дистанционку
Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства
Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
Стало известно, кто откроет церемонию "Грэмми"
Следы не найдены: поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева прекращены
Следы не найдены: поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в глаза»
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Еще по теме

Джей-Хоуп соблазнил своего стилиста, раздевшись догола
Повторяйте новый челлендж Джей-Хоупа в TikTok
Big Hit извинились перед АРМИ из-за Джей-Хоупа
Джей-Хоуп – самый популярный мембер BTS после выхода клипа «Dynamite»