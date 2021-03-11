Венгрия решила подключиться к азербайджанскому газопроводу в обход России

Вадим Карасев

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что до конца 2021 года официальный Будапешт подключится к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) — азербайджанскому газопроводу, построенному в обход России.

Выступая на пресс-конференции в Баку вместе с азербайджанским коллегой, Сийярто выразил надежду на то, что уже в 2023-2024 годах венгерская сторона будет получать из бывшей союзной республики значительные объемы газа.

"В конце этого года Венгрия присоединится к Южному газовому коридору. Венгерские газопроводы будут соединены с сербскими газопроводами. Важно, чтобы Венгрия получала газ из Южного газового коридора. Азербайджан может увеличить производство газа", — цитирует его агентство apa.az.

Сейчас венгры ведут переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) по поводу строительства инфраструктуры, необходимой для принятия газа. Проект "Южный газовый коридор" Сийярто назвал "новой реальностью", возникшей в конце прошлого года.

13 октября 2020 года Азербайджан закончил строительство Трансадриатического газопровода, вместе с ним был достроен и ЮГК. По плану он будет эксплуатироваться около четверти века.