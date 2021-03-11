Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Венгрия решила подключиться к азербайджанскому газопроводу в обход России

Венгрия решила подключиться к азербайджанскому газопроводу в обход России

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что до конца 2021 года официальный Будапешт подключится к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) — азербайджанскому газопроводу, построенному в обход России.

Выступая на пресс-конференции в Баку вместе с азербайджанским коллегой, Сийярто выразил надежду на то, что уже в 2023-2024 годах венгерская сторона будет получать из бывшей союзной республики значительные объемы газа.

"В конце этого года Венгрия присоединится к Южному газовому коридору. Венгерские газопроводы будут соединены с сербскими газопроводами. Важно, чтобы Венгрия получала газ из Южного газового коридора. Азербайджан может увеличить производство газа", — цитирует его агентство apa.az.

Сейчас венгры ведут переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) по поводу строительства инфраструктуры, необходимой для принятия газа. Проект "Южный газовый коридор" Сийярто назвал "новой реальностью", возникшей в конце прошлого года.

13 октября 2020 года Азербайджан закончил строительство Трансадриатического газопровода, вместе с ним был достроен и ЮГК. По плану он будет эксплуатироваться около четверти века.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Смирнов едва не умер от коронавируса
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Смирнов едва не умер от коронавируса
Светлана Лобода: «Дочь рвалась на «Голос», но я была против. Не хочу неправильных разговоров»
Светлана Лобода: «Дочь рвалась на «Голос», но я была против. Не хочу
Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
Назван способ избежать болей в спине
Назван способ избежать болей в спине
После отравления в российских школах более 90 детей возбудили третье дело
После отравления в российских школах более 90 детей возбудили третье
Пьяный россиянин прокатился на иномарке по территории детского сада
Пьяный россиянин прокатился на иномарке по территории детского сада
Покупку акций сравнили с шопингом
Покупку акций сравнили с шопингом
Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
Спрогнозирован удар третьей волны коронавируса по Европе
Спрогнозирован удар третьей волны коронавируса по Европе
В Чехии отказались от «Спутника V» без одобрения регулятора ЕС
В Чехии отказались от «Спутника V» без одобрения регулятора ЕС
США пообещали помогать Украине
США пообещали помогать Украине
Четверо военнослужащих обокрали на несколько миллионов рублей челябинскую танковую дивизию
Четверо военнослужащих обокрали на несколько миллионов рублей

Топ на сегодня

В НАТО заявили об усилении активности в Арктике из-за России
В НАТО заявили об усилении активности в Арктике из-за России
Гондурас купил российскую вакцину «Спутник V»
Гондурас купил российскую вакцину «Спутник V»
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Председатель Госдумы решил завести аккаунты в соцсетях
Председатель Госдумы решил завести аккаунты в соцсетях
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Еще по теме

Баку выполнил почти половину обязательств по "Южному газовому коридору"
Баку считает необходимым участие Вашингтона в "Южном газовом коридоре"
Глава МИД Венгрии отметил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку — 2»
Венгрия получит российский газ в обход Украины