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Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в РоссииФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия справляется со второй волной коронавируса лучше многих европейских стран, но о полной победе над инфекцией пока говорить рано. Так ситуацию оценил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"», доктор биологических наук Владимир Семенов, передает URA.RU.

По словам Семенова, Россия прошла пандемию с меньшими потрясениями, чем многие другие страны. «Это не сравнить с тем, что творится в Европе. Мы ни разу не приближались даже близко к тому, что творится, например, в Италии», — сказал он.

Специалист добавил, что, несмотря на снижение уровня заболевших, говорить о победе над инфекцией пока рано. Она наступит, когда заболеваемость перейдет в спорадическую (случайную) стадию, а количество заболевших будет «раз в 10 меньше, чем сейчас».

В России за последние сутки выявили минимум по заражениям в 2021 году — 9079 случаев. Предыдущий показатель 9445 случаев был зафиксирован 9 марта. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 351 553 случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Россия

По материалам: lenta.ru
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