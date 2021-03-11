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Вирусолог рассказал о коллективном иммунитете к коронавирусу у россиян

Вирусолог рассказал о коллективном иммунитете к коронавирусу у россиянФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Коронавирус стал медленнее распространяться по причине роста коллективного иммунитета, заявил «Ленте.ру» член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

Он отметил, что согласно исследованиям сывороток крови людей на антитела к белкам SARS-CoV-2, коронавирус перенесли примерно 30-40 миллионов россиян. Это составляет почти треть от всего населения страны.

«На практике это означает, что репродуктивное число передачи вируса сейчас уже не между тройкой и четверкой, как раньше, а где-то между двойкой и тройкой», — добавил Нетесов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации коллективный иммунитет в России появится к августу. Она заметила, что названная дата может меняться в зависимости от хода вакцинации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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