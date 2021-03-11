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Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову

Во Владимире похоронили писательницу Татьяну ПоляковуТатьяна ПоляковаФото: Артем Геодакян / ТАСС

Во Владимире похоронили автора детективных романов Татьяну Полякову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшую коллегу Поляковой журналистку Валерию Сергееву.

Отпевание прошло в Свято-Успенском Княгинином монастыре. «Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых», — добавила Сергеева. Она также подчеркнула, что с писательницей пришло проститься много людей.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Она написала более 90 романов в жанре «авантюрный детектив», которые разошлись общим тиражом около 30 миллионов экземпляров. Она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.

О смерти писательницы стало известно во вторник, 9 марта. Она скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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