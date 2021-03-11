Володин: Россия последовательно уходит от зависимости от доллара

Алексей Вольцев

Россия постепенно уходит от зависимости от доллара, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.





"Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - привел примеры Володин.

Спикер нижней палаты также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул он, доля долларов США и евро была снижена с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.

Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости, что американский доллар останется в обращении в России, однако зависимость экономики от него надо снижать.Сергей Рябков ранее в интервью агентству Блумберг отметил, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".