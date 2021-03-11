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Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства

Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства
Врио главы Мордовии Артём Здунов назвал сельское хозяйство стратегической отраслью экономики региона, отметив его динамичный рост, сообщает пресс-служба главы республики.

Врио главы Мордовии в четверг принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики. Она состоялась на базе выставочного комплекса "Мордовэкспоцентр" в Саранске, где была развернута выставка сельхозтехники, на которой были представлены новейшие образцы машин и агрегатов как отечественного, так и зарубежного производства.

Экономика

По материалам: ria.ru
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