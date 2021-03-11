Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства

Лидия Мартынова

Врио главы Мордовии Артём Здунов назвал сельское хозяйство стратегической отраслью экономики региона, отметив его динамичный рост, сообщает пресс-служба главы республики.

Врио главы Мордовии в четверг принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики. Она состоялась на базе выставочного комплекса "Мордовэкспоцентр" в Саранске, где была развернута выставка сельхозтехники, на которой были представлены новейшие образцы машин и агрегатов как отечественного, так и зарубежного производства.