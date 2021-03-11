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Загитова рассказала о желании вернуться в большой спорт

Загитова рассказала о желании вернуться в большой спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в ходе текущего сезона у нее много раз возникало желание вернуться в большой спорт. По словам спортсменки, этому мешают некоторые жизненные моменты.

Фигуристка заявила о многократном желании начать снова участвовать в соревнованиях и продолжить карьеру. Но сейчас существуют препятствия, которые останавливают ее на пути к возвращению.

'Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим", — сказала Загитова.

Чемпионка приостановила карьеру год назад. Она поступила на факультет журналистики и стала ведущей "Ледникового периода" на Первом канале. Кроме того, спортсменка участвует в ледовых шоу и показательных выступлениях. В нынешнем сезоне россиянка на соревнованиях не выступала. 

Ранее NEWSTES писал, что российская фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на 10 лет.

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По материалам: uposters.ru
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