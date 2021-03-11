Загитова рассказала о желании вернуться в большой спорт

Вадим Карасев

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в ходе текущего сезона у нее много раз возникало желание вернуться в большой спорт. По словам спортсменки, этому мешают некоторые жизненные моменты.



Фигуристка заявила о многократном желании начать снова участвовать в соревнованиях и продолжить карьеру. Но сейчас существуют препятствия, которые останавливают ее на пути к возвращению.



'Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим", — сказала Загитова.



Чемпионка приостановила карьеру год назад. Она поступила на факультет журналистики и стала ведущей "Ледникового периода" на Первом канале. Кроме того, спортсменка участвует в ледовых шоу и показательных выступлениях. В нынешнем сезоне россиянка на соревнованиях не выступала.



Ранее NEWSTES писал, что российская фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на 10 лет.