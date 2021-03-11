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Жених Анастасии Макеевой все еще состоит в законном браке – доказательства

Жених Анастасии Макеевой все еще состоит в законном браке – доказательства

Роман Мальков женат, но это не мешает ему не только жить с Анастасией Макеевой, но и делать ей предложение. При этом его дети и законная супруга остались в Словении практически без средств.


6 марта Анастасия Макеева поделилась с поклонниками радостной новостью: возлюбленный Роман сделал ей предложение. Артистка, конечно, ответила согласием. Событие омрачал лишь тот факт, что бойфренд звезды все еще женат. Сама Макеева это почему-то отрицает, утверждая, что Мальков разведен и имеет полное право строить новые отношения.

В распоряжении «NewsTes.ru» оказался документ за номером А-00613 от 10 марта 2021 года, подтверждающий, что брак Романа и его супруги Светланы, заключенный еще в апреле 2004 года, пока не расторгнут. Согласно Семейному кодексу РФ, брак прекращает существовать со дня вступления решения суда в законную силу.

«24 февраля суд действительно принял решение расторгнуть наш брак, но оно не вступило в силу. Сначала должен быть изготовлен официальный документ о решении суда. С момента его изготовления начинается отсчет в 30 дней. По истечении этого срока мы и будем официально разведены», — рассказала Светлана.

Так что в ближайший месяц Мальковы точно будут считаться мужем и женой. Возможно, Роман не в курсе этого, поскольку отсутствовал на судебном заседании.

Сейчас Светлана одна занимается воспитанием и финансовым обеспечением детей. С предательством любимого мужчины она давно смирилась, но привыкнуть к его претензиям до сих пор не может. «Муж все еще требует, чтобы дети вернулись в Россию. Очень на этом настаивает, но дети категорически против. Я бы хотела попросить Анастасию не упоминать обо мне и детях публично. Она к нам не имеет никакого отношения», — подчеркнула Светлана.

Когда состоится свадьба Макеевой и Малькова, пока неизвестно. Одно понятно наверняка: в ближайший месяц зарегистрировать эти отношения точно не получится.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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