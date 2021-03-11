Звезда «Кривого зеркала» Михаил Смирнов едва не умер от коронавируса

Влада Некрасова

Михаил Смирнов попал в больницу еще 25 ноября. Тогда его самочувствие резко ухудшилось. И даже медики не могли прогнозировать, выживет артист или нет.

С момента выписки Михаила Смирнова из больницы прошло уже три месяца, но он до сих пор вспоминает о периоде госпитализации с ужасом. О заражении коронавирусом юморист узнал в конце ноября. Тогда его самочувствие не вызывало опасений, но артист все равно самоизолировался даже от родственников.

«На четвертый день внезапно за два-три часа резко поднялась температура почти до 40 градусов, и я решил «сдаться» в больницу. Меня сразу поместили в реанимацию. Врачи в спецкостюмах приходили, качали головами, вздыхали и уходили. Страшно не было, было очень противно, состояние ужасное. Дышал подведенным кислородом, не чувствовал вкусов и запахов, казалось, что меня кормят какой-то дрянью — запахи еды и воды изменились. Потом понял, что это коронавирус так работает. Потом наступила апатия, температура держалась около 40 — у меня впервые в жизни была такая температура», — поделился воспоминаниями Смирнов.

Легкие юмориста оказались поражены на 65%. К тому же имелось хроническое заболевание — порок сердца, из-за которого увеличивалась нагрузка на весь организм. Находясь в реанимации, Михаил перенес цитокиновый шторм. Пока он боролся за жизнь, друзья пытались хоть как-то помочь. Так, Елена Воробей подняла все свои связи, чтобы обеспечить Смирнову лучшее лечение.

«Мне в плечо сделали какой-то укол. После него уже на третий день стало легче. Вы спрашиваете про страх, а я говорю про радость. Радость — это когда выписывают из реанимации в обычную палату, и ты понимаешь, какой это праздник — посмотреть в окно, увидеть, например, светящуюся бензоколонку. Подумать о том, что скоро Новый год. Принять душ», — подчеркнул юморист.

Смирнова выписали из больницы 14 декабря, но он еще несколько недель сидел на карантине. Не мог видеться с матерью, поскольку боялся ее заразить, ему же еду и продукты приносила жена, которая также переболела коронавирусом.

Сейчас самочувствие звезды не вызывает опасений. Общаясь с порталом spbdnevnik.ru, артист признался, что жалеет лишь об одном: он не смог вовремя сделать прививку и из-за этого едва не лишился жизни.