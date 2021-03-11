Звезда реалити-шоу предложил незнакомке из Tinder заняться сексом в машине

Вадим Карасев

Фото: @frankiefoster3

Звезда британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Фрэнки Фостер (Frankie Foster) отправил незнакомке из Tinder множество сообщений, в которых предложил заняться сексом в его машине. Об этом сообщает The Mirror.

25-летний Фостер познакомился с 19-летней студенткой Джорджи Адамс (Georgie Adams) в приложении для знакомств в ноябре 2020 года, во время карантина. Из-за условий изоляции британцы не могли открыто встречаться друг с другом, поэтому мужчина несколько раз предложил девушке переспать в его автомобиле, чтобы снизить риски быть пойманными на нарушении локдауна.

Адамс изначально действительно планировала встретиться с мужчиной из-за его звездного статуса, однако позже передумала, потому что посчитала такое развитие событий слишком стремительным. Фостер долгое время не сдавался: он начал рассказывать, что в его Range Rover затонированы стекла, а внутри много места для занятий любовью.

В какой-то момент девушка намекнула Фостеру, что тот слишком настойчив, а затем и вовсе перестала ему отвечать. Тем не менее звезда реалити продолжает периодически писать ей и по сей день.

Ранее бывшая участница Love Island Меган Бартон-Хэнсон (Megan Barton-Hanson) рассказала об условиях, при которых снимаются сцены секса на площадке. Оказалось, что зрители смогут увидеть постельные сцены участников только в том случае, если герои шоу разрешат продюсерам показать эти моменты в эфире.