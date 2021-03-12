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7 денежных тату, которые принесут богатство

7 денежных тату, которые принесут богатство

Татуировки — это не только способ выделиться, сделать оригинальным свой внешний вид. Эксперты в области биоэнергетики говорят, что определенные татуировки могут приносить счастье, удачу, богатство и достаток.


Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о татуировках-оберегах, которые спасут вас от любого зла. Если вы чувствуете, что ваши проблемы в жизни происходят не от недостатка удачи в финансовой сфере, а из-за действий ваших врагов, обратите внимание на подобный вариант.

Четырехлистный клевер

Этот рисунок на теле точно привлечет удачу, причем не только финансовую. Клевер является магнитом удачи. Плюс такого рисунка на теле заключается в том, что его можно сделать незаметным и маленьким.

Лепрекон

Персонаж ирландского фольклора тоже может быть отличной идеей для татуировки, особенно если вы хотите привлечь финансовую удачу. Совсем не обязательно делать его большим и зеленым. Подойдет и черно-белая татуировка.


Скарабей или божья коровка

Божью коровку считали издревле символом удачи во многих странах Европы. Скарабей же был символом достатка и финансовой независимости в древнем Египте. Оба этих символа благотворно скажутся на ваших заработках. Вы можете выбрать тот, который вам больше нравится внешне, либо набить сразу оба.

Руны богатства

Есть три самые главные руны богатства и удачи, каждую из которых вы можете выбрать в качестве татуировки на теле. Также вы можете набить все три сразу. Вот эти руны:


Йер — руна богатого урожая. Одал символизирует дом и достаток. Дагаз — руна положительных событий и богатства.


Подкова

Считается, что найти подкову — к большой удаче. Использовать ее в качестве идеи для татуировки — тоже неплохой способ повысить удачу в делах, работе и финансах.

Талисманы фэн-шуй

Есть несколько талисманов богатства и успеха в восточной философии: Хотэй, трехлапая жаба, дракон. Любой из этих символов успеха и достатка может «поселиться» на вашем теле.

Ваш Знак Зодиака

Это еще один очень хороший способ привлечь удачу в делах и в работе. Считается, что такая татуировка отлично сочетается с рунами и является источником вдохновения. Она подойдет не только творческим людям, но и всем тем, кто хочет получать от звезд и планет чуть больше позитивной энергии.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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