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Адвокат назвала условия для изъятия авто из-за штрафов

Адвокат назвала условия для изъятия авто из-за штрафовФото: РИА Новости

Изъятие автомобиля из-за штрафов — это крайняя мера, которую используют против злостных неплательщиков. Условия для изъятия машины в беседе с агентством «Прайм» назвала председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Она пояснила, что штрафы за нарушение правил ПДД требуется оплатить в течение 60 дней. При этом 10 дней дается на то, чтобы оспорить постановление. Затем, если штраф не будет оплачен по прошествии 70 дней, дело передается в суд.

Как пояснила Сулим, даже когда к делу подключаются судебные приставы, у человека все еще есть пять дней, чтобы оплатить задолженность. За уклонение от исполнения долг могут увеличить в два раза, назначить арест или исправительные работы, а средства могут взыскать со счетов должника.

«Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остается у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности», — рассказала адвокат.

При этом, как подчеркнула юрист, машину нельзя будет продать. Изъять автомобиль могут только после того, как и в этом крайнем случае человек откажется гасить долг.

Россия

По материалам: lenta.ru
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