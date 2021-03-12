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Агата Муцениеце прокомментировала роман с Климом Шипенко

Агата Муцениеце прокомментировала роман с Климом Шипенко

Актриса устала от слухов о свое личной жизни, которые в последние пару дней то и дело муссируют СМИ. Агату Муцениеце засняли с мужчиной, который очень похож на режиссера Клима Шипенко.


На кадрах молодой человек фривольно держит актрису за талию. В Сети тут же понялась волна возмущений, ведь известно, что Шипенко не одинок, вот уже несколько лет он состоит в браке с Соней Карпуниной, воспитывает двоих детей.

Не выдержав прессинга, Агата записала видеообращение и опубликовала его в социальной сети. «Я не знаю, кто начал распространять слухи, что у меня роман с Климом Шипенко. Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости такоы, что даже друзья начинают верить... На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения», — отметила Муцениеце.

По словам звезды «Закрытой школы», она бы ни за что не позволила себе отношений с семейным человеком. «Никогда не буду заводить роман с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, так как сама когда-то была женой», — добавила Агата.

В прошлом году Муцениеце развелась с Павлом Прилучным, с которым прожила около 9 лет. По словам актрисы, муж не был ей верен, а также поднимал на нее руку. После разрыва экс-супруги даже перестали работать вместе: Агата лишилась роли во втором сезоне сериала «В клетке» и перестала играть в театральной постановке. Прилучный заменил ее на новую пассию — Мирославу Карпович.

Агата не жалуется на жизнь после развода: у нее появились новые роли в кино, а также два шоу на YouTube. Сейчас Муцениеце является частым гостем светских мероприятий и премьер, хотя раньше была в тени своего мужа.  

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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