Айза Долматова: «Зная бывшего мужа, уверена: он сделает так, что баба отсидит за него»

Влада Некрасова

Дмитрий Анохин недавно был задержан властями Индонезии. Его вместе с девушкой остановили за подделку тестов на коронавирус. Теперь отец второго ребенка Айзы может провести несколько лет в заключении.

Блогер рассталась с Дмитрием Анохиным не самым лучшим образом: после развода он потребовал у нее несколько миллионов. Сейчас бизнесвумен и слышать не желает о мужине. «В каких бы отношениях я ни была со своим последним мужем, такой судьбы для него не хотела. От меня сейчас все требуют хоть какой-то реакции на его задержание. Если посмотреть на мой телефон, то сообщений и звонков от журналистов можно увидеть столько, как будто Гуф умер опять. Дима пропал, не звонил сыну несколько дней, оказалось, что он сидит за решеткой», — поделилась Айза.

Женщина считает, что идея подделать тесты на ковид принадлежит именно Анохину, а не его спутнице. По словам Долматовой, бывший всегда считал себя умнее и хитрее индонезийцев. «Я не хочу, чтобы его сажали, потому что это полный пипец. Но, зная Диму, уверена: он сделает так, что эта баба отсидит за него, а он выйдет и ей там накидает. Могу сказать, что терпеть его не могу, на дух не перевариваю, но он отец моего ребенка и очень хороший отец. А еще я люблю его родителей, для меня они вторые мама и папа. Надеюсь, что все это закончится быстро... Дима очень не любит расставаться с бабками, но сейчас ему придется потратить довольно много. Классно, что я ему отдала 13 лямов при разводе», — подчеркнула Долматова.

Айза надеется, что экс-супруг не только избежит тюрьмы, но и сможет в дальнейшем выплачивать ей алименты, которые назначены судом. Изначально, Анохин хотел обмануть жену и поделить с ней бизнес.

«Он просто перевел деньги задним числом и пришел к судебному приставу, написал, что я тварь и должна ему еще сколько-то миллионов... Он хотел, чтобы выкупила у него бизнес за 368 миллионов. Откуда у него эти цифры?! Это мой бизнес, если что!» — отметила Долматова в шоу RTVI «Респиратор Бабушкина» .

Развод пары состоялся в прошлом году. Айза очень скоро начала встречаться с Олегом Майами, который хорошо поладил с ее сыновьями.