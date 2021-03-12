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Айза слила опасную информацию о криминальных делах ее мужа: «Баба отсидит за него»

Айза слила опасную информацию о криминальных делах ее мужа: «Баба отсидит за него»

Несколько дней назад Дмитрия Анохина, бывшего мужа Айзы, задержали на Бали. Причиной тому стало изготовление липового ПЦР-теста, с которым мужчина пытался проникнуть на остров. К слову, проблемы появились и у спутницы Дмитрия — Алены Мухиной. Сейчас она вместе со своим приятелем должна отвечать перед строгим законом Индонезии. Айза также решила прокомментировать происходящее, но лишь по одной причине: ей докучают вопросами. «Что думаете Айза? Почему не говорите о Диме? Ему же сейчас плохо!», «Айза почему одни улыбки в постах? Вам вообще диму не жалко??» — пишут инстадиве в direct и комментариях.


Долматова отреагировала на сообщения крайне спокойно. Она заявила, что Анохин — это не тот человек, который будет «мотать срок». Он точно что-нибудь придумает и быстро выберется на свободу. А вот судьба Мухиной, судя по репликам Айзы, совсем незавидная…

«Я не хочу, чтобы его сажали, потому что это полный пипец. Но, зная Диму, уверена: он сделает так, что эта баба отсидит за него, а он выйдет и ей там накидает«, — выражает мнение блогерша.

[media=https://www.instagram.com/p/CMUcKOGASQA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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