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Акция "Сад памяти" стартует 18 марта

Акция "Сад памяти" стартует 18 марта

Международная акция "Сад памяти" стартует 18 марта в семи субъектах РФ, сообщила на пресс-конференции председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"В России мы даем старт акции 18 марта, и она стартует сразу в семи субъектах РФ. Это Севастополь, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Калмыкия и Краснодарский край", — сказала Амельченкова, отметив, что первая высадка деревьев в Севастополе будет посвящена народному артисту СССР Василию Лановому, который был главным амбассадором акции в прошлом году.

Она уточнила, что в прошлом году в акции приняли участие более 300 тыс. человек из 85 субъектов РФ и 50 иностранных государств.

"В этом году мы рассчитываем, что с ослаблением ограничений [введенных из-за пандемии] акция станет еще масштабней. Я напомню, что присоединиться к акции можно, зайдя на сайт садпамяти2021.рф. Вы заходите на сайт, кликаете на карту, выбираете место высадки, которое наиболее близко к вам, и принимаете участие. Также можно высаживать деревья на своих дачных участках, наносить их на нашу карту", — подчеркнула Амельченкова.

По ее словам, на территории России и стран СНГ высадят 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Первое мероприятие за пределами России состоится в Баку 26 марта.

Организаторами акции "Сад памяти" выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" — сохранение зеленого фонда страны.

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По материалам: uposters.ru
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