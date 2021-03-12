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Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне увидеть сына!»

Александр Липовой публично обратился к Саше Кабаевой: «Дай мне увидеть сына!»

Когда Александра Липового посадили в тюрьму после обвинений в мошенничестве, Саша Кабаева приложила все силы, чтобы защитить его интересы в суде. Спортсмен оценил преданность избранницы, а выйдя на свободу, со слезами на глазах признавался ей в любви. Впрочем, идиллия длилась недолго: в начале марта пара развелась.


Новость о разводе звездной пары застала поклонников врасплох. Кабаева не стала вдаваться в подробности о том, что именно стало причиной их расставания, ограничившись лишь благодарностями в адрес Липового за общего сына Демида. Однако недавно спортсмен признался: разрыв отношений не прошел мирно и экс-супруга теперь запрещает ему общаться с наследником.

О сложной ситуации в семье 44-летний Александр рассказал в личном блоге, потому что не смог связаться с моделью лично. «Саша Кабаева, обращаюсь к тебе — дай мне увидеть сына, а то я тебе месяц уже пишу. Ты говоришь: «Я тебе не запрещаю», — но не показываешь, где живешь, где сам Демид находится. Она всем рассказывает, что папа за сыном не смотрит, а сама мне его не дает, не показывает абсолютно... Она в очередной раз меня заблокировала, поэтому приходится уже через соцсети доносить, что наши личные отношения никак не касаются Демида, которого я не видел больше месяца», — негодовал кикбоксер.

Напомним, что Саша Кабаева и Александр Липовой поженились зимой 2016-го. Их брак едва можно было назвать идеальным, то и дело появлялись слухи о скандалах в семье. Однако в 2019 году союз прошел серьезную проверку на прочность. Когда звезду спорта посадили в тюрьму по обвинению в мошенничестве, модель активно боролась за его освобождение. Мужчина был впечатлен преданностью супруги и уверял, что только крепче ее полюбил.

«Очень многое изменилось. Пересмотрел полностью взгляды на жизнь, — уверял Липовой. — Теперь семья для меня на первом месте. Если я концентрировался на заработке и мало уделял внимания жене, то все рушилось. Думаю, сначала нужно выстроить отношения в доме, остальное придет. Плюс начал больше ценить все, что имею: свободу, возможности».

Впрочем, вскоре после выхода на свободу в семье начались перепалки. Кабаева призналась, что муж оскорбил ее маму, а также не помогает финансово. Очевидно, напряженная атмосфера в доме с каждым днем только накалялась. И в начале марта пара объявила о разводе.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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