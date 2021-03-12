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Алексей Безус восполняет пробелы в общении с дочерью

Алексей Безус восполняет пробелы в общении с дочерью

Алексей Безус радуется встрече с дочерью и намекает, что из-за Милены Безбородовой пропустил целых три года, пока пытался с ней строить отношения на проекте. Отношений в итоге нет, зато есть дочь Мия, с которой он теперь наверстывает упущенное. Поклонники считают малышку очаровательной девочкой и отмечают, что на первое место надо всегда ставить детей.

Проект попрощался со своими героями, и те начинают понемногу возвращаться к реальной жизни. Леша Безус жалеет о том, что многое упустил из-за проекта, дочь растет, а он практически с ней не общался, пока жил на шоу и пытался создать нормальную пару с истеричной Миленой Безбородовой, пишет newstes.ru.
«Долгожданная встреча с дочкой. Для своей дочери Мии я выпал из жизни на 3 года... Пока пытался построить отношения на проекте, пропустил очень много в ее жизни. И, конечно, от осознания этого очень грустно внутри...», - подписал Безус совместный снимок.

Хотя он приглашал Лену и Мию на проект, им там было некомфортно. Теперь стало понятно, почему приезжать к Безусу Лена не хотела, а Милена не ездила с ним, когда он выбирался к дочери и передавала подарки. Попытки загладить свою вину? Ведь никак не объяснить и не оправдать то, что вещи ребенка, которому нет еще года, выбрасывались на улицу.

Но вдаваться в грустные воспоминания Безус не стал, хотя подписчикам интересно узнать то, что не попадало на экраны. Сейчас у него есть возможность проводить с девочкой как можно больше времени, и они уже договорились с Леной устроить первый семейный праздник. Его очень радует, что дочь называет его «папой», ведь «мама» дети начинают говорить рано, с папой, особенно, если он не рядом, дело обстоит сложнее.

Подписчики пришли в восторг от снимка, на котором папа и дочь заразительно улыбаются. Многим кажется, что Мия очень похожа на своего отца. Хорошо, что Леша осознал важность общения с малышкой, пока она растет. Только не исчезло бы это понимание, когда у него снова появится личная жизнь? Тогда винить уже будет некого?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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