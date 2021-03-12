Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой

Анастасия Иванова

Настя Ивлеева собрала весь цвет российского шоу-бизнеса на своем празднике. Мероприятие даже посетила Алла Пугачева, которая уже давно знакома с телеведущей и высоко ценит ее талант.

Вечеринка проходила в популярном ресторане, расположенном на Арбате. Настя Ивлеева до последнего скрывала список гостей, но предупреждала, что праздник будет очень масштабным. В итоге на торжество пришли Александр Гудков, Элджей, Владимир Маркони и многие другие. Не смогла пропустить событие и Алла Пугачева. Примадонна приехала поздравить Ивлееву в сопровождении мужа.

Темой вечеринки стало кибер-барокко. Именно поэтому все звезды примерили необычные костюмы. Алла Пугачева отдала предпочтение элегантному черному платью, дополнив образ головным убором, декорированным перьями. На Максиме Галкине и вовсе был костюм, напоминающий доспехи.

Напомним, что Ивлеева уже давно знакома и с Примадонной, и с ее мужем. В конце 2019 года она даже выпустила новогодний ролик на YouTube, в котором общалась с Аллой Борисовной и приходила к ней в гости. Телеведущая признавалась, что Пугачева всегда была для нее творческим ориентиром.

Праздник Анастасии начался с ее собственного выступления. В сопровождении танцоров телеведущая исполнила номер, после чего поблагодарила каждого за посещение ее вечеринки. Звезда долго готовилась, чтобы сделать торжество идеальным. В социальных сетях Ивлеева признавалась, что продумывание концепции оказалось самым трудным этапом.

Как долго на мероприятии пробыла Алла Борисовна неизвестно. В последнее время артистка стала часто выбираться на праздники своих друзей. Так, пару недель назад она посетила торжество, посвященное очередному дню рождения Вячеслава Зайцева. Там Пугачева также стала главной звездой вечера.