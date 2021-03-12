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Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой

Алла Пугачева в шляпке с Максимом Галкиным в шортах стали вип-гостями юбилея Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева собрала весь цвет российского шоу-бизнеса на своем празднике. Мероприятие даже посетила Алла Пугачева, которая уже давно знакома с телеведущей и высоко ценит ее талант.


Вечеринка проходила в популярном ресторане, расположенном на Арбате. Настя Ивлеева до последнего скрывала список гостей, но предупреждала, что праздник будет очень масштабным. В итоге на торжество пришли Александр Гудков, Элджей, Владимир Маркони и многие другие. Не смогла пропустить событие и Алла Пугачева. Примадонна приехала поздравить Ивлееву в сопровождении мужа.

Темой вечеринки стало кибер-барокко. Именно поэтому все звезды примерили необычные костюмы. Алла Пугачева отдала предпочтение элегантному черному платью, дополнив образ головным убором, декорированным перьями. На Максиме Галкине и вовсе был костюм, напоминающий доспехи.

Напомним, что Ивлеева уже давно знакома и с Примадонной, и с ее мужем. В конце 2019 года она даже выпустила новогодний ролик на YouTube, в котором общалась с Аллой Борисовной и приходила к ней в гости. Телеведущая признавалась, что Пугачева всегда была для нее творческим ориентиром.

Праздник Анастасии начался с ее собственного выступления. В сопровождении танцоров телеведущая исполнила номер, после чего поблагодарила каждого за посещение ее вечеринки. Звезда долго готовилась, чтобы сделать торжество идеальным. В социальных сетях Ивлеева признавалась, что продумывание концепции оказалось самым трудным этапом.

Как долго на мероприятии пробыла Алла Борисовна неизвестно. В последнее время артистка стала часто выбираться на праздники своих друзей. Так, пару недель назад она посетила торжество, посвященное очередному дню рождения Вячеслава Зайцева. Там Пугачева также стала главной звездой вечера.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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