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"Аллею правителей России" с работами Церетели перенесут из Москвы в Пензу

"Аллею правителей России" с работами Церетели перенесут из Москвы в Пензу
"Аллею правителей России" с работами скульптора Зураба Церетели планируется к июню перенести из Москвы в Пензу, сообщил зампред правительства Пензенской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Ягов.

"Аллея правителей России" создана РВИО в 2017 году в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где тогда был расположен "Музей военной формы" РВИО. Были установлены бюсты 43 верховных руководителей страны: от великих князей периода образования Древнерусского государства до деятелей Временного правительства времен революции, руководителей Советского Союза.

В частности, на аллее представлены бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева. Также в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых. Последним в апреле 2018 года был установлен бюст первого президента России Бориса Ельцина. Вся аллея создана Церетели.

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"В течение 2020 года между правительством Пензенской области и руководством РВИО велись переговоры о том, чтобы "Аллея правителей" переместилась в Пензенскую область… Все юридические вопросы о безвозмездной передаче бюстов региону на данный момент решены, но с нашей стороны необходимо благоустроить будущую аллею, чтобы она гармонично вписалась в сквер, расположенный рядом со Спасским кафедральным собором. Реализацию проекта планируется завершить в июне 2021 года", - написал Ягов в своем аккаунте в Instagram.


Он отметил, что в рамках реализации проекта предусматривается возможность установки информационных стендов и создания мобильных приложений, позволяющих получить дополнительную информацию об исторических личностях и периоде их правления. "Для региона данный историко-культурный и просветительский проект является очень важным и позволит в рамках региональной программы культурного просвещения детей и молодежи познакомить школьников и студентов с историей нашей страны через призму ее правителей", - добавил зампред правительства.

Исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк сообщил, что "Аллею правителей России" из 43 бюстов руководителей государства планируется разместить в Пензе на постоянной основе.

"Аллея правителей" - совместный проект РВИО и Зураба Церетели, который выполнил бюсты. Она была открыта в Москве в 2017 году и по сути являлась уличной экспозицией. С инициативой установки данной аллеи в Пензе выступил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Идею горячо поддержали власти Пензенской области и региональное отделение РВИО. Было получено согласие наше и автора бюстов. Открытие "Аллеи правителей" в Пензе запланировано на начало июня и будет приурочено ко Дню России", - приводятся слова Мартынюка на сайте РВИО.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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