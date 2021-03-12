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Amazon убрал из продажи книгу про RT DE

Amazon убрал из продажи книгу про RT DE
Интернет-магазин Amazon убрал из продажи скандальную книгу про телеканал RT DE немецкого журналиста Даниэля Ланге, сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.


"Амазон"-таки убрал из продажи книгу "расследователя" Даниэля Ланге про RT DE. Похоже, решили, что "зашкварным" авторам и фейковым историям там не место. Хотя могли бы просто пометить как фэнтези", - написала Токтосунова в своем telegram-канале.

В мире

По материалам: ria.ru
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