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Американцы удивились надувному конусу советской ядерной ракеты

Американцы удивились надувному конусу советской ядерной ракеты

В американских СМИ обратили внимание на то, что межконтинентальные баллистические ракеты 15Ж61 советского комплекса "Молодец" (РТ-23 или SS-24 Scalpel) имели надувные головные части. В Сети появилось видео, на котором такой конус распрямляется.

Since we’re doing nuclear train things, the rail version of the SS-24 Scalpel had an inflatable nose cone. @nuclearkatie @NuclearAnthro @SmittySec pic.twitter.com/5y6pVcEXv9

— Chase (@ChalexTheGreat) March 9, 2021

Как сообщает Drive, столь необычное решение было выбрано из-за необходимости уместить ракету в стандартном железнодорожном вагоне — экономили каждый сантиметр. Позже надувную головную часть заменили на раскладывающуюся.

"Поскольку сама межконтинентальная баллистическая ракета была длиннее стандартного железнодорожного вагона, это было решение, позволяющее разместить ее в пределах ограничений по длине пусковой установки и сохранить аэродинамические свойства после запуска. Похоже, носовая часть надувалась вскоре после запуска и использовала аккумулятор давления для увеличения внутреннего давления, что, в свою очередь, привело к развертыванию гофрированной металлической внутренней структуры, формирующей коническую форму носа", — говорится в публикации.

NEWSTES писал, что в России ранее выразили готовность возобновить работу над ядерным поездом "Баргузин". Он разрабатывался с 2012 года в качестве дальнейшего развития комплекса РТ-23. Через два года завершилось эскизное проектирование, и началась разработка отдельных компонентов, тогда же была проверена и ракета. В 2018 году БЖРК "Баргузин" исключили из госпрограммы вооружений, поскольку разработка шахтного комплекса "Авангард" была признана более приоритетной. Указывалось также, что большинство ж/д путей будут электрифицированы и переведены на высокоскоростное движение, что сделает "Баргузин" легко обнаруживаемым.

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По материалам: uposters.ru
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