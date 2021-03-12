Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу

AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу

AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в ЕвропуФото: Dado Ruvic / Reuters

Англо-шведская компания AstraZeneca на четверть сократит поставки вакцины против коронавируса в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

В документе, распространенном среди чиновников Европы, говорится, что в страны ЕС в первом квартале 2021 года будет постановлено 30 миллионов доз вакцин от коронавируса, вместо запланированных 40 миллионов. При этом в апреле в страны поступит еще 20 миллионов доз. О мае и июне в прогнозе не говорится.

Сокращение поставок вызвано трудностями, которые связаны с работой глобальной системы снабжения.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Предприниматели заблокировали въезд на курорт «Буковель», требуя справедливости
Предприниматели заблокировали въезд на курорт «Буковель», требуя
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
Кожаные брюки и рубашка в клетку с кроссовками: Лариса Гузеева сменила имидж на молодежный – фото
Кожаные брюки и рубашка в клетку с кроссовками: Лариса Гузеева
Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет похудения
Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса
Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса
Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
Клубника спасла японский город
Клубника спасла японский город
Власти Китая назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны
Власти Китая назначат Alibaba крупнейший штраф в истории страны
Юрист раскрыла способы предугадать банкротство банка
Юрист раскрыла способы предугадать банкротство банка
"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта

Топ на сегодня

"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
В России "Индекс блинов" за год вырос на 3%
В России "Индекс блинов" за год вырос на 3%

Еще по теме

Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся
ВОЗ отреагировала на отказ стран Европы от вакцины AstraZeneca
Доктор Мясников объяснил смерти после вакцинации AstraZeneca
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов