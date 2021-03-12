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Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTube

Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTubeКадр: видео Россия 24 / YouTube

Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов в комментарии изданию «Подъем» отреагировал на предупреждение видеохостинга YouTube о шокирующем контенте в картине.

По его мнению, такая пометка перед просмотром в первую очередь создана для самих сотрудников YouTube и жителей западных стран. Кондрашов уверен, что «их вообще шокирует правда в последнее время».

По мнению журналиста, на Западе «по-прежнему не могут смириться с тем, что народ Крыма проголосовал за воссоединение с Россией». «Им хочется верить, что это была аннексия», — заключил он.

Утром 12 марта стало известно, что перед просмотром фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube появляется предупреждающее сообщение о материалах, которые «могут напугать или шокировать некоторых пользователей». При этом никаких ограничений на видео не было введено, его можно смотреть свободно.

В настоящее время предупреждение появляется только на официальном ролике, опубликованном на канале «России 24», в других источниках на видеохостинге видео транслируется без подобной плашки. Оригинальную картину опубликовали 16 марта 2015 года, за шесть лет она набрала более 13 миллионов просмотров.

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По материалам: lenta.ru
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