Байден подписал указ о спасении экономики почти на 2 триллиона долларов

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о стимулировании экономики страны в условиях пандемии коронавируса. На эти цели будет выделено почти два триллиона долларов, передает Reuters.

«Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и предоставляет людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность», — пояснил глава государства.

Согласно утвержденному пакету мер по спасению экономики, 400 миллиардов долларов будет направлено непосредственно на борьбу с пандемией. Около половины всех средств выделят на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики.

В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере 1,4 тысячи долларов. Также будет продлен срок выплаты еженедельной надбавки в 300 долларов к пособию по безработице до 6 сентября.

6 марта сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики. Законопроект был принят с перевесом в один голос. Несмотря на утверждение, из проекта были убраны некоторые моменты, которые вызвали наибольшие споры среди сенаторов. Так, было исключено положение об увеличении минимальной заработной платы с 7,25 до 15 долларов в час к 2025 году.