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Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса

Байден пообещал американцам день независимости от коронавирусаДжо БайденФото: Tom Brenner / Reuters

Американский президент Джо Байден пообещал американцам, что 4 июля они будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от коронавируса. Об этом он заявил, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, которое приурочено к годовщине введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии. Запись доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.

Таким образом он призвал граждан вакцинироваться и продолжать носить маски. По словам главы государства, необходимо внести свой вклад в борьбу с коронавирусом — в этом случае велика вероятность того, что к началу июля небольшие группы смогут собраться вместе после «долгого тяжелого года». «Скажу правду, провести 4 июля с любимыми — это цель, но многое может измениться», — добавил Байден.

Президент уточнил, что ослаблять бдительность еще рано, так как «этот бой еще далек от завершения». «Ученые ясно дали понять, что ситуация вновь может ухудшиться в связи с распространением новых штаммов вируса», — сказал он.

В начале марта Байден предрек возвращение к обычной жизни в стране через год. «Я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше», — сказал американский лидер. Он добавил, что цель его администрации — 100 миллионов уколов прививки от коронавируса за первые 100 дней у власти — будет достигнута.

США остаются мировыми лидерами по числу заразившихся коронавирусом — этот показатель составляет почти 30 миллионов человек, более 530 тысяч пациентов скончались. При этом около 19 процентов населения страны — более 64 миллионов человек — получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

В мире

По материалам: lenta.ru
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