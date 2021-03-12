Белоруссия начала переговоры с «Евровидением» о не допущенной до конкурса песне

Вадим Карасев

Кадр: Галасы ЗМеста / YouTube

Национальная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) начала переговоры с «Евровидением» о не допущенной до конкурса песне «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что «как только будет принято окончательное решение о формате участия, Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта».

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от участников из Белоруссии. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».

Позднее лидер коллектива Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может и вовсе отказаться от участия в «Евровидении». По его словам, есть вероятность, что группа не будет редактировать песню.