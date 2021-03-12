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Белорусский телеведущий назвал Украину страной «нищего и вымирающего народа»

Белорусский телеведущий назвал Украину страной «нищего и вымирающего народа»Григорий Азаренок Кадр: СТВ

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ назвал украинцев «нищим и вымирающим народом» и раскритиковал лидеров страны. Его слова опубликованы на сайте СТВ.

«Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Ведь эти гордоны очень любят обсуждать Беларусь», — заявил Азаренок в начале передачи «Тайные пружины политики».

Телеведущий выступил с критикой после того, как в эфире украинского канала «Прямой», которым владеет бывший президент Украины Петр Порошенко, показали сюжет о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Этот материал Азаренок назвал «поделкой польского безусого скопца».

После этого журналист обвинил президентов Украины, которые были у власти после Виктора Януковича, в том, что они «распродали всю страну». «Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально», — заявил Азаренок и призвал украинцев вспоминать Тараса Бульбу и «возвращаться в семью».

В конце сентября 2020 году Азаренок в эфире белорусского канала СТВ заявил, что реальным врагом президента Белоруссии Александра Лукашенко является некое «глубинное государство». Он также утверждал, что против республики ведется «мистическая, духовная война». Журналист присудил победу в ней Лукашенко, ошибочно приписав имени Александр значение «победитель».

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По материалам: lenta.ru
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