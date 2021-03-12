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Бразильский арбитр справил нужду прямо посреди поля перед матчем

Бразильский арбитр справил нужду прямо посреди поля перед матчем

Курьезный случай произошел накануне одного из матчей 1/64 финала Кубка Бразилии. Арбитр Деннис Серафим перед игрой помочился прямо посреди футбольного поля, сообщает издание "Новое время".

Скандальный эпизод с участием главного арбитра матча между "Боавистой" и "Гоясом" засняли камеры телеоператоров. 

На кадрах можно увидеть, как перед стартовым свистком Деннис Серафим мочится в центральном круге, стоя у мяча. В это время в телетрансляции представляли судей поединка в титрах.

Será que tinha alguém vendo? É, tinha sim

Siga Boavista x Goiás, pela Copa do Brasil https://t.co/0WvWrUY2BD pic.twitter.com/lbD7aJl5cD

— ge (@geglobo) March 12, 2021

Сделав свое дело, рефери завязал шорты и поправил футболку, после чего взялся выполнять свои непосредственные обязанности.

В результате игра завершилась победой хозяев — "Боавишта" выиграла со счетом 3:1, благодаря чему вышла в 1/32 финала Кубка Бразилии.

Как писал NEWSTES, ранее предполагаемая любовница Мамаева рассказала, как влюбилась в российского футболиста.

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По материалам: uposters.ru
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