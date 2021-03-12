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«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта

«Буковель» закрывают на карантин с 13 марта

С 13 марта горнолыжный курорт «Буковель» приостановит работу. Такое решение приняла комиссия при Ивано-Франковской облгосадминистрации, сообщает Galka.

«Было принято решение о прекращении деятельности курорта „Буковель“. Это вынужденное решение… „Красная“ зона, в которой мы находимся, расширяется, и мы не видим тренда к ее сужению», — заявил глава области Андрей Бойчук.

По информации руководства региона, на сегодня больницы Прикарпатья переполнены, загруженность составляет 82%, а одним из факторов распространения инфекции могли быть толпы туристов в «Буковеле».

Планируется, что на админграницах Поляницкой территориальной общины, к которой относится «Буковель», будут выставлены блокпосты. Свободно пропускать к горнолыжному курорту будут только местных жителей или работников курортного комплекса.

Напомним, днем 12 марта в «Буковель» нагрянула полиция из-за жалоб на несоблюдение карантинных правил. По итогам полицейского рейда был составлен 51 админпротокол о нарушениях.

Фото typical.if.ua

Украина

По материалам: fakty.ua
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