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Бывший банк российского миллиардера лишился лицензии

Бывший банк российского миллиардера лишился лицензииФото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Банк России лишил лицензии банк «Альба Альянс», который ранее подал соответствующее ходатайство в связи с намерением добровольной ликвидации. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Организация, согласно предоставленным сведениям, располагает достаточным имуществом, чтобы расплатиться с кредиторами. В банк назначат ликвидационную комиссию. Он располагался на 282-м месте в банковской системе России по величине активов.

До 2005 года половину долей банка контролировали российский миллиардер Виктор Вексельберг и американский и британский предприниматель Леонид Блаватник. На данный момент единственным владельцем банка является бизнесмен Дмитрий Пяткин.

Ранее 12 марта Центробанк отозвал лицензию у московского банка «ФорБанк», занимавшего 221-е место по величине активов. Причиной такого решения названо нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также игнорирование требований о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Аналогичное решение принято в отношении банка «Современные стандарты бизнеса». Однако в его случае речь идет только о нарушении федеральных законов и нормативных актов регулятора.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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