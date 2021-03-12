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Бывшую работницу нелегального детсада, подозреваемую в убийстве ребенка, избили в СИЗО Запорожья

Бывшую работницу нелегального детсада, подозреваемую в убийстве ребенка, избили в СИЗО Запорожья

В Запорожье продолжается суд по делу о смерти годовалой девочки в нелегальном детсаду. На скамье подсудимых — няня Ирина, она же хозяйка квартиры, переоборудованной под ясли. Как сообщает zp.vgorode.ua, во время очередного заседания Ирина заявила, что ее избили в СИЗО, а заказчиком могла быть потерпевшая семья.

«Мне сообщили, что меня заказали, — заявила обвиняемая. — Это произошло буквально перед выездом в суд. На камерах все зафиксировано».

Адвокат обвиняемой просил обеспечить его клиентке защиту и отпустить из СИЗО домой под круглосуточный домашний арест. Суд ходатайство отклонил как не относящееся к делу. Няне продлили арест еще на 60 суток — до 9 мая 2021 года.

Следующее заседание по делу назначено на 26 апреля.

Напомним, трагедия в Запорожье случилась 29 мая 2020 года. Мать оставила годовалую дочку в нелегальном детсаду — по сути, в обычной квартире в многоэтажке. Хозяйка квартиры взялась следить за ребенком, но спустя час у девочки началась рвота, и малышка захлебнулась. Няня была задержана. Сейчас она обвиняемая по тяжелой статье — умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Украина

По материалам: fakty.ua
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