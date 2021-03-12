ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль

Лидия Мартынова

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, однако внутри одного банка их быть не должно, но в целом решение о комиссиях еще не принято.

В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.





"Мы получили достаточно большой отклик на наш доклад по цифровому рублю... Одна из тем, которые надо обсуждать, — это вопрос комиссии. Речь идет не столько о комиссии при переводе из одной формы (денег – ред.) в другую, хотя это возможно", - заявила Набиуллина в интервью газете "Известия"

"Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии", - пояснила глава регулятора.