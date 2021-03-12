ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам

Вадим Карасев

Банк России намерен дать клиентам банков возможность ограничивать дистанционный доступ к своим счетам. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, передает РБК.

Регулятор хочет распространить эту меру на всех клиентов.

Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников.

Для реализации инициативы потребуется внести изменения "не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина", но и в законодательство о защите прав потребителей, уточнил Сычев.

Ранее столичный главк МВД предупредил о схеме кражи денег с банковских карт с применением стороннего мобильного приложения. Телефонные мошенники убеждают клиентов банков поставить приложение под предлогом защиты денег или дополнения к официальному банковскому приложению. Кроме того, как писал NEWSTES, злоумышленники начали выманивать деньги у россиян под видом полицейских.