Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам

ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам

Банк России намерен дать клиентам банков возможность ограничивать дистанционный доступ к своим счетам. Об этом сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, передает РБК.

Регулятор хочет распространить эту меру на всех клиентов.

Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников.

Для реализации инициативы потребуется внести изменения "не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина", но и в законодательство о защите прав потребителей, уточнил Сычев.

Ранее столичный главк МВД предупредил о схеме кражи денег с банковских карт с применением стороннего мобильного приложения. Телефонные мошенники убеждают клиентов банков поставить приложение под предлогом защиты денег или дополнения к официальному банковскому приложению. Кроме того, как писал NEWSTES, злоумышленники начали выманивать деньги у россиян под видом полицейских.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTube
Автор фильма о Крыме отреагировал на предупреждение от YouTube
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Певец Джанни Моранди попал в больницу с ожогами
Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с краснокнижной птицей
Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с
Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС
Россиянам рассказали о самой популярной схеме обмана на АЗС
ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам
ЦБ хочет разрешить россиянам закрывать онлайн-доступ к счетам
В Астраханской области продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель»
В Астраханской области продолжается прием заявок на участие в
Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для детей в 2021 году
Роспотребнадзор планирует добиться безопасного летнего отдыха для
В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный IT-коворкинг
В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
Великий пост 2021: что можно и чего нельзя делать в течение семи недель
Великий пост 2021: что можно и чего нельзя делать в течение семи

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

Еще по теме

В РФ разрабатывают законопроект против фишинга
Хакеры вывели 2 млрд рублей со счетов Банка России
Россиян предупредили о новом способе кражи денег кибермошенниками
Центробанк не согласен со Сбербанком в оценке потерь от хакеров