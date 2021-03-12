Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банкаФото: Яндекс.Карты

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка. Им стал московский «ФорБанк», говорится на сайте регулятора. Кредитная организация находилась на 221-м месте в банковской системе России по величине активов.

В сообщении регулятора сказано, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также игнорировал требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Все это создавало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

При этом Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В банк пришла временная администрация. На сайте «Агентства по страхованию вкладов» отмечается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 марта этого года.

ЦБ также отозвал лицензию у коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса» за нарушения федеральных законов и нормативных актов регулятора.

В декабре 2020 года Банк России отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех». По мнению ЦБ, деятельность «Онего» была в основном ориентирована на непрозрачные операции по переводу денег в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. «ФинТех», по оценке регулятора, обслуживал организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Московских экспортеров приглашают в Китай на выставку SIAL CHINA 2021
Московских экспортеров приглашают в Китай на выставку SIAL CHINA 2021
В России за сутки умерли 486 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 486 пациентов с коронавирусом
В России выявили 9794 новых случая коронавируса
В России выявили 9794 новых случая коронавируса
В Совете Федерации оценили планы МИД Украины по возвращению Крыма
В Совете Федерации оценили планы МИД Украины по возвращению Крыма
Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины AstraZeneca
Румыния временно не будет использовать одну из партий вакцины
Бомж пробрался на базу с самолетом Байдена и пробыл там пять часов
Бомж пробрался на базу с самолетом Байдена и пробыл там пять часов
В сенате назвали коронавирусный план Байдена «многомиллиардным троянским конем»
В сенате назвали коронавирусный план Байдена «многомиллиардным
Критик Кадырова раскрыл подробности покушения на брата
Критик Кадырова раскрыл подробности покушения на брата
Центробанк отозвал лицензию у "ФорБанка" и ССтБ
Центробанк отозвал лицензию у "ФорБанка" и ССтБ
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Впервые в этом году: в Украине суточное количество заболевших ковидом приблизилось к 13 тысячам
Впервые в этом году: в Украине суточное количество заболевших ковидом
Выставка вымышленного художника открылась в Новой Третьяковке
Выставка вымышленного художника открылась в Новой Третьяковке

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

Еще по теме

ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал»
Выплаты вкладчикам банка "Тетраполис" начнутся не позднее 16 сентября
"Дыра" в капитале Промэнергобанка составила 0,5 млрд рублей
ЦБ отозвал лицензию у Межрегионального клирингового банка