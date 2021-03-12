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Центр «IT-куб» в Благовещенске Амурской области организовал конкурс «Я – программист» для старшеклассников

Центр «IT-куб» в Благовещенске Амурской области организовал конкурс «Я – программист» для старшеклассников

Центр «IT-куб» Минпросвещения России в Благовещенске Амурской области организовал онлайн-конкурс «Я – программист» среди ребят в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает ГТРК «Амур».

Участникам предстоит представить свою программу на языке Java, создать игру и творческий проект с прилагаемой программой (добавить свои идеи, изменить интерфейс и т. д.), а также прислать программный код.

Регистрация и прием работ продлится до 31 марта. Результаты станут известны 7 апреля.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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