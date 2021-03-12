Центробанк отозвал лицензию у "ФорБанка" и ССтБ

Анастасия Иванова

. Банк России отозвал лицензию у двух столичных коммерческих банков — "ФорБанка" и "Современные стандарты бизнеса" (ССтБ), следует из сообщения регулятора.

Решение связано с тем, что оба банка нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. Поэтому за последний год регулятор не раз принимал к ним меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, "ФорБанк" и ССтБ нарушали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а ССтБ еще и занимался обеспечением расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По данным Центробанка, на 1 февраля "ФорБанк" занимал в российской банковской системе 221-е место, а ССтБ — 352-е.

Агентства по страхованию вкладов, "ФорБанк" должен клиентам 3,3 миллиарда рублей, ССтБ — в 89,4 миллиона.