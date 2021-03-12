Чонгук рассказал истинную причину общения с Ви: «Должен делать это только из-за контракта»

Анастасия Иванова

Вспомним времена выхода скандального эпизода «In The SOOP» с откровенной беседой Чонгука (Jungkook) и Ви (V). К слову, вам совсем не придется долго «копаться» в памяти. Это произошло летом 2020 года. Когда Гуки и Тае поговорили о своих сложных взаимоотношениях, большинство АРМИ встали именно на защиту ТТ. Почему так произошло? Все просто. Ведь в данной ситуации Ви был добрым и дружелюбным, смотрел на любимого друга преданными глазами, наполненными любовью. А чем ответил Золотой Макне? Он лишь пожимал плечами и вынуждал Вишню вновь и вновь делать первые шаги.

Конечно, это обижало фанатов. Почему только Тае должен стараться сохранить отношения и чистую детскую дружбу? Бытует мнение, что Чонги вовсе никогда не пытался понять Ви по-настоящему. Возможно, он лишь выполнял условия контракта BigHit, где дружба с Ви прописана по пунктам. К слову, об этом также в 2019 году заикались корейские инсайдеры. Они уверяли читателей на форумах, что именно из-за этого когда-то шантажировали Бана ШиХека (Ban Si-hyuk). Преступники пытались слить не маркетинговые стратегии компании, а информацию о фейковой дружбе ГК и Тэ.